Enna: “Mio nonno morto senza essere stato adeguatamente assistito e curato”

“Tre giorni al pronto soccorso dell’Ospedale di Enna senza alcuna assistenza”. E’ la principale denuncia del nipote di un 88enne che si era recato al pronto soccorso lo scorso 27 febbraio a seguito di una caduta accidentale che gli aveva provocato un ematoma, una frattura del femore e un’altra dell’omero. A raccontare l’odissea vissuta in primis dal paziente, ma anche dai familiari, è proprio il nipote, che è anche medico. Il familiare ha inviato una segnalazione ai vertici dell’Asp di Enna per avere delucidazioni e spiegazioni sul caso, ma al momento non ha ricevuta alcuna risposta.

“Dopo i primi accertamenti – ci racconta il nipote – era stato indicato dai medici l’intervento chirurgico al femore, ma dopo successivi accertamenti la stessa indicazione chirurgica è stata ritrattata. Nel frattempo non è stato disposto per mio nonno alcun ricovero nei reparti”.

“Come risulta dal verbale di dimissione – prosegue il racconto del nipote – in tre giorni su una barella è stata somministrata terapia medica solo il 27 febbraio, mai un antidolorifico. Dopo 72 ore, digiuno e senza alcuna assistenza alla persona – prosegue il racconto – non è stato suggerito ricovero nel reparto di medicina. Il primo marzo sono state proposte anzi le dimissioni, accettate da noi familiari in quanto esausti ed esasperati per la situazione”.

Ad accentuare l’esasperazione dei familiari anche le modalità con cui sono state fornite dal personale medico del pronto soccorso le indicazioni terapeutiche da effettuare a casa.

“Mio nonno è stato dimesso – continua il nipote – con indicazione di terapia per via orale e terapia endovenosa, quest’ultima ingestibile a casa, e senza alcuna indicazione riguardo la gestione e le tempistiche”.

“Inoltre il verbale rilasciato al momento della dimissione – prosegue il nipote – non comprendeva alcun referto degli esami strumentali ed ematici eseguiti nè tantomeno le consulenze specialistiche effettuate. I referti sono stati consegnati solo successivamente su richiesta di noi familiari, ma solo parzialmente. Nessuna indicazione, inoltre, riguardo la mobilizzazione del paziente, l’eventuale tutore da applicare al braccio fratturato, nè il timing dei successivi controlli radiologici. E’ stata programmata esclusivamente una radiografia di controllo alla spalla”.

“Non voglio qui discutere l’indicazione chirurgica – si avvia così alla conclusione il nipote – anche se è ben noto nella letteratura scientifica internazionale che il trattamento chirurgico delle fratture di femore è indicato anche nel paziente anziano e comorbido per ridurre la mortalità e le morbidità a breve termine. Voglio però sottolineare la gestione complessiva di questo paziente, di mio nonno, ma probabilmente anche di tanti altri pazienti anziani come lui. Da medico che lavora anche in pronto soccorso capisco benissimo le difficoltà in cui tutti gli ospedali italiani versano negli ultimi anni, la carenza di risorse e di personale. Questo però non può giustificare una simile gestione, non può giustificare la dimissione al domicilio di un paziente che necessitava sicuramente di una assistenza ospedaliera e che è stato pertanto condannato a morte pur in assenza di patologie terminali, privato da ogni forma di dignità. Trovo scandaloso che in un ospedale di un capoluogo di provincia come Enna non è possibile garantire un’adeguata assistenza medica di base e che le uniche risposte date ai familiari in merito siano state ‘non ci sono posti letto’, ‘rimane in barella per 1 o 2 settimane in PS’ o ancora ‘tanto è vecchio, muore”.

“Mio nonno – si chiude così il racconto – è morto l’8 marzo, nella sua casa, circondato dai suoi familiari sì, ma senza che gli sia stato garantito il diritto ad essere adeguatamente assistito e curato”.