Enna, minoranza all’attacco sui costi di presidente e vicepresidente del Consiglio comunale: «103 mila euro l’anno»

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I gruppi consiliari Enna Futura, MPA – Grande Sicilia e Forza Italia intervengono sui costi dell’Ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Enna e sulla conduzione dell’Aula da parte del presidente Marco Greco.

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In una nota, le forze di minoranza richiamano alcune determinazioni dirigenziali del Comune e chiedono «un immediato e radicale cambio di rotta»: «Dopo settimane di calcoli di comodo, casi di amnesia dentro e fuori dall’aula consiliare e valutazioni di presunta alta politica ideologica, è finalmente giunto il momento della verità. A parlare non sono le opinioni, ma i fatti e la fredda precisione dei numeri estratti direttamente dagli atti ufficiali della Comune di Enna».

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I gruppi consiliari fanno riferimento alla determinazione dirigenziale relativa all’indennità del presidente del Consiglio comunale: «La determinazione dirigenziale n. 319 dell’Area 5 del 06/07/2026, pubblicata nell’albo pretorio online del Comune, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 154 del 09/06/2026, svela infatti l’esatto impegno di spesa assunto per l’indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale, Marco Greco, eletto il 22/06/2026. L’indennità mensile lorda spettante a quest’ultimo è stata rideterminata in € 5.796,00. Importo che il neoeletto Presidente del Consiglio Comunale di Enna, percepirà nella misura del 100%, che per i soli 6 mesi rimanenti del 2026, ammonterà al costo complessivo di oltre 39 mila euro. Come si vede i dati ufficiali smentiscono categoricamente ogni tentativo di minimizzare l’impatto finanziario sulle casse pubbliche. Ad ogni buon fine, per maggiore comprensione di lettura ed evitare le solite polemiche, soprattutto da chi per partito preso, deve difendere anche l’indifendibile, esponiamo una lettura asettica dei numeri pubblicando la tabella analitica, riportata nella succitata determinazione, con cui vengono impegnate le somme a favore del Presidente Greco».

Nel dettaglio dei gruppi consiliari di minoranza, la determinazione prevede un importo di 36.514,78 euro per l’indennità di funzione spettante a Marco Greco, presidente del Consiglio comunale, e 3.103,76 euro destinati all’Erario per il conto IRAP. Il totale dello stanziamento relativo ai sei mesi ammonta quindi a 39.618,54 euro.

Nella nota viene quindi proposto un confronto con i costi della precedente presidenza: «Per offrire comunque ai cittadini la massima trasparenza, ed evitare la solita aggressione sui social, abbiamo messo a confronto i dati della nuova presidenza con quelli della gestione precedente. A tal proposito, bisogna intanto evidenziare che a seguito della determinazione dirigenziale n. 41 dell’Area 5 del 27/01/2026, il precedente presidente del consiglio Paolo Gargaglione, essendo lavoratore dipendente senza aspettativa, percepiva un’indennità dimezzata al 50%, la cui base mensile lorda ammontava ad € 1.131,74 contro gli attuali 5.796,00 euro.

Dallo specchietto comparativo preparato dai gruppi consiliari di minoranza emerge che la quota erogata è passata dal 50% della presidenza Gargaglione al 100% della presidenza Greco. L’indennità mensile è aumentata da 1.131,74 euro a 5.796 euro, con una variazione di 4.664,26 euro. La quota mensile IRAP è passata da 96,20 euro a 492,66 euro, con un incremento di 396,46 euro. Il costo mensile complessivo per l’Ente è quindi salito da 1.227,94 euro a 6.288,66 euro, con una differenza di 5.060,72 euro.

Le minoranze si soffermano anche sulle somme destinate al vicepresidente del Consiglio comunale, Rosario Vasapollo: «Ci sembra del tutto evidente che mentre il predecessore dell’attuale presidente del consiglio comunale gravava sull’ente per cifre contenute, le spettanze che verranno erogate su base annua al neo presidente del consiglio Greco raggiungeranno la stratosferica cifra di € 79.237,08. A questo ingente esborso si deve sommare anche la quota annuale € 23.771,14, per il 50% impegnata con la determinazione dirigenziale n. 323 dell’Area 5 del 08/07/2026 destinata al Vicepresidente del Consiglio Comunale Rosario Vasapollo, ex assessore al personale della giunta Dipietro ed eletto alle ultime elezioni nelle fila del sindaco Crisafulli. Anche in questo caso è doveroso fare un raffronto con l’ex vice presidente del consiglio Naomi Fiammetta, che a partire dal gennaio 2024, in forza alla L.R.n.3/2024, ha percepito un’indennità annua di € 8.148,54, pari ad un’indennità di funzione mensile di € 692,63. In sintesi, il nuovo ufficio di presidenza, per una mera scelta politica, seppur legittima, avrà un costo complessivo annuo di 103.008,22 euro contro i 22.883,79 euro della precedente gestione».

La nota prosegue con una valutazione politica sull’attività della nuova presidenza del Consiglio: «Tuttavia, questo pesante investimento di risorse collettive non trova corrispondenza in una gestione efficiente, trasparente e neutrale dell’aula. Infatti, le prime battute di questa Presidenza evidenziano già troppi errori, negligenze, fantasiose risposte come quelle legate alle errate convocazioni delle commissioni consiliari, nonché modalità di conduzione dei lavori che destano forte preoccupazione per il futuro delle nostre istituzioni. Il Presidente Marco Greco manifesta una evidente carenza dell’autorevolezza necessaria a ricoprire un ruolo strettamente super partes. La sua azione appare marcatamente appiattita sulle posizioni del Sindaco e della Giunta, evidenziando una totale mancanza di autonomia politica e istituzionale che contrasta con il dovere statutario di garantire in modo paritario i diritti di tutti i consiglieri, in particolare di quelli appartenenti alla minoranza. Ruoli come questi richiedono una grande capacità e maturità politica. L’adesione a interessi di parte ostacola la tutela del bene comune e delle istituzioni amministrate».

In conclusione, i gruppi di opposizione chiedono una modifica nella gestione dell’Aula e annunciano la possibilità di ricorrere agli strumenti previsti dalla legge: «I gruppi consiliari di minoranza auspicano un immediato e radicale cambio di rotta. Se l’azione del Presidente dovesse continuare a ledere l’imparzialità dell’aula, verranno attivate senza esitazione tutte le tutele previste dalla legge per salvaguardare la dignità e le prerogative del Consiglio Comunale. Un’iniziativa che rappresenterebbe un precedente gravissimo nella storia politica della nostra città, ma che diventerà l’unica strada percorribile per frenare una gestione accentratrice, ormai distante dai principi fondamentali della democrazia».