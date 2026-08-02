Enna: Minnie Minoprio in concerto al Red Coffee

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Minnie Minoprio sarà protagonista di una serata musicale in programma lunedì 3 agosto, alle ore 21, al Red Coffee di via Tranchida, a Enna.

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L’iniziativa è patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana.

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Nata a Londra, Minnie Minoprio, pseudonimo di Virginia Anne Minoprio, ha debuttato giovanissima in teatro nel Regno Unito, per poi trasferirsi in Italia, dove ha costruito una lunga carriera tra teatro, televisione, cinema e musica. Nel corso degli anni ha lavorato con artisti come Walter Chiari, Lelio Luttazzi, Garinei e Giovannini e Marcello Mastroianni, affermandosi anche come interprete jazz e protagonista di numerosi spettacoli televisivi.