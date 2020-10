Enna: Minibasket, la Consolini iscritta al campionato Under 14

Era stato già anticipato dalla stessa società durante la scorsa estate ma adesso la notizia è ufficiale: la Consolini Enna vuole essere tra le protagoniste del campionato Under 14. Nonostante la situazione attuale il mondo dello sport vuole cercare in piena sicurezza di ripartire e per la società ennese è un dovere dar seguito al lavoro fatto con i tanti giovani ed, in particolare, con le annate del 2007/2008 che, dopo aver completato il percorso del Minibasket, si ritrovano per il secondo anno nel mondo della Pallacanestro.

“È un percorso che continuerà fin quando i nostri ragazzi mostreranno amore per questo sport – dice soddisfatto il presidente Michelangelo Milano – è nostro dovere dar seguito e spingere loro a far bene. In un mondo giovanile pieno di tante difficoltà e pieno di tante amarezze, il compito dello sport è quello di tener viva una passione, di lasciarli sognare e credere in qualcosa”.

Dopo un anno soddisfacente, purtroppo interrotto dall’emergenza Covid, giocato a testa a testa con gli amici dell’Invicta 94100, i nerarancio vogliono ripetersi.

Così il coach Francesco Milano: “Abbiamo lasciato un campionato incompleto ma il percorso ideato per questi ragazzi continua. Ci saranno tante novità ma al momento non ci possiamo sbilanciare. Posso solo complimentarmi con questo gruppo che dal 3 settembre si allena costantemente e con impegno all’aperto. La strada è quella giusta e so che abbiamo tutte le carte per fare bene”.