Enna, mini-grest a Sant’Anna: iscrizioni fino al 3 giugno per bambini dai 3 ai 6 anni

Sono aperte fino al 3 giugno le iscrizioni per il Mini-Grest che si svolgerà nei locali della Parrocchia di Sant’Anna ad Enna, accoglierà tutti i bambini dai 3 ai 6 anni nel periodo che va dal 16 giugno al 31 luglio.

Il progetto – a cura delle dott.sse Claudia e Lucia Paladino, responsabili anche di attività di doposcuola – sarà guidato da un’équipe di educatrici professioniste, pedagogiste e animatori formati, con esperienza nel mondo dell’infanzia e una profonda passione educativa.

Previste attività di gioco e svago tra gli ampi spazi aperti della Parrocchia; laboratori creativi ed espressivi nelle aree interne durante le ore più calde, per favorire complessivamente lo sviluppo motorio, emotivo e cognitivo, attraverso l’esplorazione sensoriale e la condivisione di momenti di cura, crescita e tempo di qualità: giochi d’acqua, escursioni, letture e narrazioni sotto gli alberi, musica, giochi di squadra e altro ancora.

“Accogliere i vostri figli – comunicano gli organizzatori – significa per noi entrare in punta di piedi nel vostro mondo, con la consapevolezza che educare è un gesto di fiducia reciproca.

Per questo il nostro mini-Grest non è solo un servizio estivo, ma un progetto di comunità che semina legami, promuove appartenenza e costruisce insieme un’estate ricca di senso”.

Per info, è possibile contattare le responsabili ai numeri 3348739352 o 3467102246.

Ilenia Giordano