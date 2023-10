Enna: Michele Sabatino riconfermato presidente della Luciano Lama

PUBBLICITÀ

L’ennese Michele Sabatino riconfermato alla presidenza del Coordinamento regionale Volontariato e Solidarietà Ong Luciano Lama. L’elezione per alzata di mano da quasi tutti gli eventi diritto al voto ieri nella sede sociale dell’associazione in via Civiltà del Lavoro a Enna bassa, al termine dell’assemblea regionale dei soci dell’organizzazione umanitaria. Con la stessa modalità è stato anche riconfermato l’intero consiglio direttivo uscente.

Così Sabatino, 55 anni, laureato in scienze politiche, imprenditore nel campo dell’export del Made in Sicily in tutto il mondo, esperto in politiche europee, docente universitario, presidente del Gal Rocca di Ceere e segretario regionale del Movimento Federalista Europeo, guiderà l’organizzazione umanitaria per i prossimi tre anni.

Eletto per la prima volta nel 2020, Sabatino ha portato all’interno della Luciano Lama tutta la sua esperienza trasformandola di fatto in una associazione che dalla sola attività umanitaria di accoglienza di bambini bosniaci e di progetti sempre per quel territorio ha iniziato a guardare ad altre esperienze in modo paneuropeo.

Sabatino ha relazionato sull’attività svolta e su quello cui secondo lui l’associazione deve puntare, fermo restando che l’attività nello stato ex Jugoslavo, dove è presente da quasi 30 anni con 54 accoglienze in Italia di bambini, deve continuare.

Si guarda, in particolare, anche all’Africa con progetti già avviati nel Saharawi, ma prossimamente anche in Madagascar, Etiopia e Tunisia. Ma non si può non avere un occhio attento anche a quanto accade in Italia. In questi ultimi anni la Luciano Lama ha fatto molto per il territorio siciliano, in particolare quello ennese, dove distribuisce generi di prima necessità ad oltre un centinaio di famiglie, ha organizzato corsi per colf e badanti per donne immigrate e non, progetti per bambini non solo immigrati. E ancora una importante esperienza a Calascibetta insieme ad altre organizzazioni che operano nel sociale, dove, grazie all’amministrazione comunale xibetana che ha messo a disposizione dei terreni, si sta formando un gruppo di immigrati per farli diventare imprenditori agricoli.

Inoltre in questi anni l’associazione Luciano Lama è entrata a pieno titolo in organizzazioni sia europee che regionali che sostengono la pace e la solidarietà.

Dopo la relazione di Sabatino si è aperto un dibattito con numerosi interventi tutti orientati alla condivisione del nuovo percorso intrapreso da Sabatino. Dopodichè la proposta della riconferma di Sabatino messa ai voti con un esito positivo quasi all’unanimità.

“La nostra è una associazione che deve adeguarsi ai cambiamenti in atto nel mondo con il compito di sostenere e aiutare chi oggi in Italia e nel mondo necessita di solidarietà – ha detto nella sua relazione Sabatino – e cercheremo di farlo in Europa e in Africa non trascurando quello che accade a casa nostra. Per fare tutto ciò c’è bisogno però di trovare nuove risorse umane ed economiche anche attraverso forme nuove e innovative per finanziare la solidarietà. Per questo motivo abbiamo la necessità di fare un salto di qualità a tutti i livelli. Sono convinto che anche questa ennesima sfida la nostra organizzazione la vincerà”.

Questo l’elenco dei nominativi delle cariche sociali riconfermate in sede di assemblea soci. Consiglio direttivo: Michele Sabatino presidente, Ubaldo La Vaccara vice presidente, Biagio Di Dio segretario, Giuseppe Castellano tesoriere, Gisella Pitzalis componente, Mario Stassi componente e Mattia Rampello componente. Collegio dei revisori dei conti: Antonino Lo Giudice presidente, Giuseppe Serrafiore vice presidente, Vincenzo Neri componente effettivo, Luca Baccarà componente supplente, Sabahudin Mujicic componente supplente.