Enna, Michele Sabatino confermato presidente dell’Associazione Luciano Lama

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Si è svolta a Enna l’assemblea dei soci dell’Associazione Luciano Lama ODV, chiamata a rinnovare le cariche sociali e a definire gli indirizzi programmatici per il prossimo triennio. All’incontro, che si è aperto con i saluti istituzionali della vicesindaca Stefania Marino, hanno partecipato i soci, presenti personalmente o per delega.

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L’assemblea ha confermato all’unanimità Michele Sabatino alla presidenza dell’associazione per il triennio 2026-2029. Il nuovo Consiglio direttivo sarà composto da Danilo Mancuso, vicepresidente, Giuseppe Castellano, tesoriere, Biagio Di Dio, segretario, e dai consiglieri Roberto Angileri, Rosalba Siciliano e Germana Libertino.

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Eletto anche il Comitato di garanzia, composto da Filippo Cancarè, Vincenzo Neri e Giuseppe Serrafiore, con Luca Baccarà e Marco Solfato in qualità di supplenti.

Nel corso dell’assemblea, Sabatino ha tracciato un bilancio delle attività realizzate nell’ultimo triennio, evidenziando l’evoluzione dell’associazione, sempre più impegnata nella progettazione sociale e nella cooperazione internazionale.

Sul territorio ennese, l’associazione ha portato avanti iniziative di contrasto alla povertà, accoglienza e inclusione sociale, tra cui il progetto di distribuzione alimentare Social Market Food, Un Passo Oltre per l’inclusione dei migranti, Nidi di Comunità, GET – È tempo di educazione globale e lo Sportello D.O.N.N.A. per il contrasto alla violenza di genere.

Accanto alle attività locali, prosegue l’impegno internazionale, dalle adozioni a distanza in Madagascar agli interventi umanitari in Etiopia, dove è attivo un progetto finanziato con i fondi dell’8 per mille IRPEF a sostegno delle comunità vulnerabili.

Per il prossimo triennio, tra le priorità individuate figurano il consolidamento della struttura organizzativa, il coinvolgimento di nuovi volontari e l’ampliamento delle attività progettuali. In programma anche l’avvio di un progetto pilota di agricoltura sociale a Calascibetta, mentre sul fronte internazionale l’associazione è impegnata in nuove iniziative di cooperazione, tra cui una proposta progettuale europea in Marocco giunta alla fase finale di selezione.

L’assemblea si è conclusa con l’approvazione unanime delle linee programmatiche per il triennio 2026-2029, confermando l’impegno dell’Associazione Luciano Lama nel coniugare solidarietà, inclusione sociale e cooperazione internazionale.