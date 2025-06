Enna: Michele Russo riconfermato presidente dello Juventus Official Fan Club

PUBBLICITÀ

Si è svolta ieri, presso la sede dello Juventus Official Fan Club Enna, l’assemblea annuale dei soci. L’incontro ha rappresentato l’occasione per approvare i bilanci e soprattutto per rinnovare le cariche direttive, tracciando così la rotta per il prossimo biennio.

A guidare ancora una volta il Club sarà Michele Russo, riconfermato presidente. Figura di riferimento non solo a livello locale, ma anche regionale, Russo continua a ricoprire anche il ruolo di referente per gli official fan club della Sicilia, insieme a Salvatore Capraro.

Nel corso della seduta è stata ufficializzata la nuova composizione del Consiglio Direttivo dello JOFC Enna con Luciano Lombardo nuovo vicepresidente al posto di Luca Andolina, che continuerà comunque a far parte del Direttivo in qualità di consigliere. Mirko Lombardo, già presente nel precedente assetto, svolgerà d’ora in poi il ruolo di referente. Fanno il loro ingresso nel gruppo dirigente Salvatore Vullo come tesoriere e Guido Guglielmaci come segretario. Novità anche tra i consiglieri con l’ingresso ufficiale di Giancarlo Arena ed Enzo Chiolo. Stefania Sicurezza è stata invece riconfermata nel suo incarico di consigliere.

L’assemblea ha ringraziato i componenti uscenti per l’impegno profuso e per i risultati raggiunti, frutto di una passione condivisa che ha reso il Club un punto di riferimento per tanti. Il nuovo direttivo dovrà proseguire e rafforzare le attività già intraprese: non solo iniziative sportive, ma anche progetti culturali e momenti di aggregazione volti a valorizzare il legame tra il Club e il territorio.