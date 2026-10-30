Enna, Michele Riccobene nominato reggente della segreteria comunale di FEDER.CASA

PUBBLICITÀ

Nuova spinta per la consulenza e l’assistenza nel settore immobiliare e locatizio a Enna. Nell’ambito del percorso di rafforzamento della rete sindacale, Michele Riccobene è stato ufficialmente nominato Reggente della Segreteria Comunale di Enna di FEDER.CASA, il Sindacato Nazionale Inquilini aderente alla CONF.SAL.

PUBBLICITÀ

L’incarico, conferito nei giorni scorsi dalla Segreteria Generale nazionale guidata da Gianluigi Pascoletti, si affianca al ruolo che Riccobene riveste già come presidente provinciale di CONFLIAA Enna, creando un polo di servizi e assistenza sempre più completo e vicino alle reali esigenze della cittadinanza.

PUBBLICITÀ

Al centro della nuova fase operativa vi è una forte spinta informativa e di supporto dedicata alla gestione dei contratti di locazione, con particolare attenzione alle opportunità e ai vantaggi legati al regime della cedolare secca e dei canoni concordati. Uno strumento fondamentale per garantire trasparenza, corretta gestione fiscale e stabilità nel mercato delle locazioni, offrendo risposte qualificate a tutti gli operatori del settore.

«Questa nomina rappresenta un ulteriore passo in avanti per essere concretamente al servizio del nostro territorio», ha dichiarato Michele Riccobene. «Oggi c’è una forte richiesta di chiarezza e supporto nella gestione dei contratti di locazione. Con FEDER.CASA a Enna vogliamo potenziare l’assistenza sulla cedolare secca e sulle opportunità contrattuali, garantendo consulenza qualificata, tutele trasparenti e un punto di riferimento certo per l’intero comparto immobiliare della nostra città».