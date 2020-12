Enna: meteo, è allerta arancione

Il bollettino diramato dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana non lascia dubbi. A partire dalle 16 di oggi e per tutta la giornata di domani, domenica 6 dicembre, la Sicilia è in allerta arancione. Sono previste, infatti, condizioni meteo avverse, soprattutto nelle prime ore del mattino, con forti precipitazioni anche a carattere temporalesco e raffiche di vento di forte intensità. Atteso forte maltempo anche nella provincia di Enna.

Allertato tutto il personale del servizio di Protezione Civile e della Viabilità del Libero Consorzio Comunale che seguirà passo passo l’evolversi dei fenomeni atmosferici per intervenire prontamente in caso di necessità. Intanto l’ingegnere capo dell’Ente Giuseppe Grasso ha convocato in remoto per le 21 il GPSE, il gruppo provinciale superamento emergenze, per coordinare le attività.

Si consiglia la massima prudenza e in caso di forti piogge di mettersi in macchina solo per casi urgenti e improcrastinabili.