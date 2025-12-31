Enna, Messina: «Ricostruzioni parziali e fuorvianti rischiano di compromettere il clima di fiducia»

PUBBLICITÀ

La Cooperativa Bottega Culturale interviene sull’esito del Bilancio Partecipato 2025 del Comune di Enna, che ha visto la vittoria della propria proposta “LUMINARIA – Cultura e visioni d’estate”, accogliendo il risultato «con grande gratitudine e senso di responsabilità».

In una dichiarazione, il presidente Antonio Messina ringrazia «tutte le cittadine e i cittadini che hanno scelto di sostenere la nostra proposta, riconoscendone la bellezza, la genuinità e il valore culturale e sociale». Un sostegno che, sottolinea, «rappresenta per noi non solo una vittoria, ma soprattutto una conferma della fiducia riposta in un’idea di città aperta, partecipata e capace di prendersi cura dei propri luoghi».

Messina spiega che «LUMINARIA nasce con l’obiettivo di restituire alla comunità il giardino, il cortile e la galleria del Convento dei Cappuccini, trasformandoli in uno spazio vivo di incontro, visioni e condivisione, attraverso la creazione di un’area cinema all’aperto e la realizzazione di attività culturali ed eventi estivi». Un progetto pensato come «un luogo che si apre alla città e diventa presidio di cultura, socialità e bellezza».

Alla luce delle polemiche e delle illazioni emerse, la Cooperativa ritiene «necessario fare chiarezza, nel rispetto di tutte le associazioni coinvolte e del percorso di democrazia partecipativa che il bilancio partecipato rappresenta».

Nel merito, Messina richiama il verbale ufficiale dello spoglio, che evidenzia come «tutte le operazioni sono state svolte con la massima trasparenza e imparzialità». In particolare, viene ricordato che «tutte le schede valide sono state considerate, anche sanando eventuali errori meramente formali, privilegiando sempre la chiara volontà dei cittadini»; che «le schede duplicate o prive di elementi obbligatori sono state correttamente escluse»; e che «la richiesta di un consigliere comunale di assistere allo spoglio non è stata accolta, a tutela dell’imparzialità e della neutralità amministrativa, evitando qualsiasi possibile condizionamento delle operazioni».

Secondo Messina, «tali disposizioni hanno garantito che il voto espresso dai cittadini fosse l’unico elemento determinante per l’assegnazione del progetto vincente, senza interferenze politiche o pressioni esterne».

Il presidente chiarisce inoltre il ruolo della Cooperativa e dei giovani impegnati nel Servizio Civile Universale: «La Cooperativa Bottega Culturale opera da sempre nel pieno rispetto delle regole, con trasparenza e correttezza». I giovani impegnati nel Servizio Civile Universale, spiega, «svolgono le proprie attività per conto del Comune all’interno dei musei» e «al di fuori dell’orario previsto dal Servizio Civile, alcuni di loro collaborano con la nostra cooperativa per lo svolgimento di attività culturali», collaborazioni che «sono del tutto separate dal servizio civile e vengono regolarmente retribuite, nel rigoroso rispetto della normativa vigente e della netta distinzione tra volontariato, formazione e lavoro».

Messina osserva inoltre che «durante la fase di voto del bilancio partecipato, quasi tutte le associazioni partecipanti abbiano promosso i propri progetti attraverso banchetti informativi, momenti pubblici e attività di sensibilizzazione» in diversi luoghi della città, «di proprietà comunale e in gestione o affidamento a soggetti privati». Alla luce di ciò, alcune ricostruzioni apparse nei giorni scorsi vengono giudicate «parziali, fuorvianti e strumentali», con il rischio di «compromettere inutilmente il clima di fiducia, spostando l’attenzione dal merito dei progetti e dal valore collettivo di uno strumento che appartiene all’intera comunità».

La Cooperativa ricorda di partecipare «da anni ai percorsi di democrazia partecipata promossi dal Comune di Enna», rispettando «sempre le decisioni assunte dagli uffici competenti e gli esiti delle votazioni, qualunque fosse il risultato finale». Nel corso delle votazioni, aggiunge Messina, «abbiamo assistito a molteplici forme di comunicazione e promozione dei progetti, talvolta anche poco chiare», pur riscontrando «in diversi casi elettori visibilmente confusi sui reali contenuti delle proposte progettuali». Tuttavia, «la responsabilità di una scelta consapevole resti sempre in capo al cittadino» e questa dinamica «non infici la validità complessiva del processo».

Infine, viene chiarito che «il Bilancio Partecipato riguarda l’individuazione di un’idea progettuale votata dai cittadini, che potrà essere realizzata direttamente dal Comune di Enna o eventualmente affidata a soggetti terzi». La vittoria di “LUMINARIA”, sottolinea Messina, «attesta quindi il consenso sull’idea proposta e non comporta, in questa fase, l’automatica assegnazione alla Cooperativa delle risorse economiche previste dal bilancio».

La dichiarazione si chiude con un nuovo ringraziamento: «Ribadiamo il nostro ringraziamento a tutte le cittadine e i cittadini che hanno sostenuto la nostra idea. I progetti si discutono nel merito e la qualità delle proposte si misura anche dalla credibilità e dal percorso di chi le presenta».