Enna: messa in sicurezza strade 117bis e Pergusina, bocciata mozione della minoranza

E’ stata bocciata la mozione con cui i gruppi di minoranza ad Enna chiedevano all’amministrazione comunale di istituire un tavolo tecnico con l’Anas per la messa in sicurezza della 117bis che collega Enna e Caltanissetta e della 561 Pergusina, nonché la creazione di una fermata del bus urbano in Contrada Santa Panasia.

“Nella mozione – comunicano i gruppi consiliari Pd e Nuova Cittadinanza – si chiedeva solo di poter intercedere presso l’Anas di poter valutare la possibilità di creare delle rotonde sulla 117bis e di realizzare le due rotonde già progettate sulla Pergusina. Una richiesta semplice, facile e doverosa. Il sospetto è che l’amministrazione abbia bocciato la mozione solo perché presentata dai consiglieri di minoranza e, dunque, considerati come un nemico da estirpare. Ci dispiace – concludono – per i tanti cittadini che avevano creduto in questo progetto, ma purtroppo non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.