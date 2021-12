Enna: messa di preparazione al Natale per i Carabinieri

Don Rosario Scibilia, cappellano militare per l’Arma dei Carabinieri per la Sicilia Orientale, ha celebrato una funzione religiosa – in stretto ossequio alla vigente normativa anticovid – presso il Convento di Montesalvo di Enna in preparazione al Santo Natale.

Alla messa ha presenziato esclusivamente una rappresentanza dei carabinieri in servizio del comando provinciale, con le sue articolazioni delle Compagnie di Enna, Piazza Armerina e Nicosia, nonché in quiescenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso dell’omelia il cappellano militare ha inteso sottolineare l’importanza della preparazione al Natale, specie per gli appartenenti all’Arma, chiamati quotidianamente a sostegno del cittadino, mentre il Colonnello Angelo Franchi, Comandante Provinciale, ha ringraziato i frati francescani del Convento di Montesalvo per l’ospitalità fornita.