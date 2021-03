Enna: meritocrazia e trasparenza, al via concorso per la riqualificazione di Via Trieste

È stato firmato questo pomeriggio il protocollo di intesa tra il Comune di Enna, l’Ordine degli Architetti ed il Consiglio Nazionale degli Architetti per dare il via ad un concorso di progettazione per la riqualificazione di Via Trieste. Presenti l’assessore Francesco Alloro, gli ingegneri del Comune di Enna Russo e Scarlata, il vice presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, arch. Rino La Mendola, e il presidente dell’Ordine degli Architetti di Enna, arch. Rino Rizzo.

“Quello che stiamo cercando di fare – ha affermato Alloro – è attuare un cambio di paradigma sul modus operandi della pubblica amministrazione. Attraverso il concorso di progettazione chiunque, non solo i grandi studi di architettura, potranno dare spazio alla propria creatività presentando progetti che verranno valutati da una commissione formata da esperti, il tutto nella massima trasparenza e con la certezza che a vincere sarà l’idea più meritevole”.

“Tutti i progetti – ha spiegato l’arch. La Mendola – verranno presentati attraverso l’utilizzo della piattaforma nazionale del consiglio degli architetti e questo garantirà ulteriore trasparenza nella loro valutazione”.

Per quanto riguarda i tempi l’ing. Russo ha sottolineato che “attraverso questa modalità, i tempi verranno accorciati perchè, una volta che verrà stabilito il vincitore del concorso, non saranno necessari ulteriori bandi di gara in quanto il concorso di progettazione, a differenza del concorso di idee, dà vita ad un progetto immediatamente esecutivo”.

Manuela Acqua