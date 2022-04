Il Collegio dei Rettori delle Confraternite ennesi, insieme alla Confraternita del SS. Crocifisso di Pergusa, comunica che la rappresentazione “Passione e Morte di Gesù”, in programma a Pergusa la sera del Mercoledì Santo, non sarà realizzata dal vivo per problemi tecnici ed economici, ma sarà proiettata all’interno della chiesa di Pergusa su schermo gigante a partire dalle ore 20:30.