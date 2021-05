Enna – Mercoledì 19 assemblea pubblica online per parlare di pace fiscale e ristori

Il 19 maggio ore 19:00 si terrà un confronto pubblico online per dibattere su una proposta presentata da Mario Capasso per chiedere una vera pace fiscale per le imprese e le famiglie e ristori adeguati per far ripartire le attività imprenditoriali del Paese. A partecipare all’incontro il sindaco di Troina Fabio Venezia, il sindaco di Assoro Antonio Licciardo, il senatore Fabrizio Trentacoste e l’onorevole Andrea Giarrizzo.

“Avevo predisposto la mia proposta – spiega Capasso – realizzando una petizione su change.org, ma prima di lanciarla l’ho fatta leggere ad alcuni amici ed è nata l’idea di approfondire il tema in modo costruttivo e propositivo. Oggi più che mai le imprese hanno bisogno di un confronto franco ed aperto con chi ama la nostra terra e lavora per portare a casa dei risultati importanti per il territorio. Tutti noi abbiamo bisogno di una buona e sana politica che sappia ascoltare e farsi portavoce delle istanze territoriali perché il covid ha solo messo un accento ad una crisi economica che perdura da decenni. Questo dibattito – conclude Mario Capasso – non è un punto di arrivo, ma un primo grande punto di partenza”.

Per firmare la petizione:

http://chng.it/rxrKn8by