Enna: mensa scolastica, l’opposizione chiede chiarimenti e correttivi

Si pubblica di seguito nota stampa dei gruppi di opposizione ad Enna.

Sulla gestione del servizio mensa nei mesi scorsi si è reso necessario un duro confronto e speravamo che una volta assunta la determinazione di procedere nelle forme dell’affidamento diretto in via provvisoria, così ci era stato detto, avremmo dovuto semplicemente attendere l’espletamento del bando di gara. Nulla sappiamo in merito, ma alla ripresa delle attività scolastiche dopo le vacanze di natale, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e lamentele da parte dei genitori che lamentano la introduzione di ticket per fruire del servizio mensa maggiorati anche per le fasce deboli e peraltro diversificate a seconda della opzione dei singoli dirigenti di acconsentire allo spadellamento del cibo in loco o di richiederne il confezionamento.

Onde ottenere gli opportuni chiarimenti in merito e assumere le necessarie determinazioni solleciteremo la convocazione della terza commissione consiliare competente.

Cercheremo di stimolare dei correttivi o eventuali soluzioni alternative. Verranno attenzionati gli scaglioni di reddito e verificheremo la possibilità di rivedere questa suddivisione.

Nei prossimi giorni, dopo la suddetta commissione, sarà nostra premura informare le scuole e le famiglie.