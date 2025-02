Enna: mensa scolastica, i genitori chiedono un incontro al Sindaco

PUBBLICITÀ

La questione delle tariffe della mensa scolastica ad Enna non si placa e i genitori tornano a far sentire la loro voce. Dopo le dichiarazioni dell’amministrazione comunale, i rappresentanti dei genitori vogliono chiarire alcuni punti fondamentali e ribadire la necessità di un incontro diretto con il sindaco per trovare una soluzione equa e condivisa.

I genitori innanzitutto vogliono precisare che, già in una delle precedenti riunioni, avevano loro stessi avanzato la proposta chiara di garantire l’esenzione totale e una riduzione per le fasce di reddito più basse, visto che la tariffa che era stata prevista dal Comune per queste fasce era di 2,10 euro. Gli stessi genitori erano disposti ad accettare un aumento di max 0.70 centesimi a fascia visto che non erano state previste queste uscite in bilancio.

Altro punto su cui i genitori insistono è la necessità di un incontro con il primo cittadino.

“Al posto di rispondere ai partiti con comunicati politici – sottolineano – il sindaco potrebbe accettare l’invito che gli abbiamo formalmente inoltrato tramite PEC, per trovare una soluzione sostenibile per tutti”.