Enna: Memorial Alfonso Arnone, una giornata di emozioni e ricordi

Presso il Greengame di contrada Bruchito ad Enna, si è tenuto mercoledì scorso il primo Memorial dedicato ad Alfonso Arnone, Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, che prestava servizio presso la DIGOS. Alfonso, scomparso prematuramente all’età di quarantotto anni a causa di una grave malattia, è stato ricordato con un torneo di calcio a 5, che ha visto la partecipazione di quattro squadre composte dagli amici della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e dagli amici finanzieri.

La giornata, colma di emozioni, ha evidenziato quanto Alfonso Arnone fosse amato e stimato, non solo dalla moglie Stefania e dalle figlie Giada e Aurora, ma anche dai numerosi amici e colleghi. Alfonso è stato ricordato per la sua umanità, disponibilità e per il suo sorriso che non si spegneva mai.

L’evento è iniziato con la benedizione impartita da Padre Giacomo Zangara, seguita da un minuto di silenzio e dal rilascio in cielo di palloncini blu e bianchi, in onore dei colori del sindacato SAP, di cui Alfonso era segretario provinciale.

L’ex questore di Enna, il Dott. Corrado Basile, ha espresso toccanti parole: “Oso pensare che Alfonso ci stia guardando da lassù, sta sorridendo mentre siamo riuniti qui nel suo ricordo. Sono felice di essere qui per Alfonso. Io Alfonso l’ho conosciuto come poliziotto, come rappresentante sindacale ma soprattutto come uomo e gli ho voluto bene perché era una persona che si faceva volere bene. Poche parole ma che escono sinceramente dal cuore e abbraccio Stefania e le figlie ed i colleghi che giocheranno in suo onore sapendo che lui sarà il settimo uomo in campo”.

Il torneo, arbitrato da Biagio Virlinzi e Liborio Incudine del CIS, è iniziato con il calcio d’inizio battuto dal padre di Alfonso, il Sig. Pasquale Arnone. La competizione si è conclusa con la vittoria degli amici finanzieri, seguita dalle premiazioni ad opera di Stefania, Giada e Aurora.

Il Questore di Enna, il Dott. Fazzino, ha dichiarato: “Non conoscevo personalmente Alfonso ma dai racconti dei colleghi ho potuto appurare come Alfonso sia una persona da ricordare e lo sport aiuta ad onorare le persone che meritano come Alfonso Arnone, soprattutto dato che amava molto il calcio”.

La famiglia Arnone ha consegnato nelle mani del Questore un trofeo per la Questura di Enna e un altro trofeo, realizzato dal SAP, è stato consegnato al capocannoniere della Guardia di Finanza, il Maggiore Russo.

Anche la Dott.ssa Ceravolo, dirigente della DIGOS, ha voluto ricordarlo con queste parole: “Ho avuto il piacere di conoscere Alfonso per poco tempo ma, attraverso i colleghi, ho avuto il piacere di conoscerlo un po’ di più e posso assicurare che lui è sempre presente nei nostri uffici attraverso i ricordi ed i racconti giornalieri dei colleghi che con lui hanno condiviso un pezzo di vita”.

Il 17 giugno segnerà un anno dalla scomparsa di Alfonso Arnone, e gli amici e tutta la famiglia hanno sentito forte la necessità di ricordarlo in questo modo. È stata una giornata ricca di ricordi ed emozioni, che ha dimostrato quanto fosse amato e quanto forte sia la sua mancanza per tutte le persone che lo hanno conosciuto.

“Ciao Alfonso, siamo certi che da lassù ci stai guardando con il tuo sorriso che non si spegne mai”.