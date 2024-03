Enna: “Melodie di Primavera” al Santuario di San Giuseppe

PUBBLICITÀ

Per l’apertura dei festeggiamenti di San Giuseppe, la Pro Loco Enna e la Confraternita di San Giuseppe organizzano un concerto domenica alle ore 20 il concerto intitolato “Melodie di Primavera” all’interno del Santuario di San Giuseppe con ingresso libero. La serata, che vedrà protagonisti giovani musicisti, sarà presentata da Pierelisa Rizzo.

“Dare spazio all’estro musicale dei giovani musicisti – comunica la Pro Loco di Enna – è un modo per incentivare la passione che mettono nella musica e dare loro la possibilità di confrontarsi reciprocamente e con il pubblico. Ringraziamo il rettore della Confraternita di San Giuseppe, il dottor Giuseppe Restivo, e padre Giacomo per averci dato il piacere e l’onore di aprire la settimana dedicata a San Giuseppe. Un grazie speciale ai professori Antonio Capizzi e Mario Scirè per la fattiva collaborazione”.