Enna: medicina di prossimità e teleassistenza, tavola rotonda con Cisl, Asp e Università

Rappresentanti del mondo del sindacato, della sanità, dell’università e della fondazione Censis si riuniscono lunedì a Enna per parlare di welfare nel territorio, medicina di prossimità, telemedicina, invecchiamento della popolazione e prospettive future della sanità ennese. È la tavola rotonda “Sviluppo della sanità e del welfare nel territorio di Enna”, che si terrà nell’auditorium dell’Università Kore lunedì a partire dalle 9:30, alla presenza di studenti, esperti del settore medico e farmaceutico e referenti universitari, su proposta della Federazione nazionale pensionati della Cisl, della stessa Cisl, dell’Azienda sanitaria provinciale, con il patrocinio dell’ateneo ennese.

Tante voci coinvolte per una tematica delicata e fondamentale per il futuro sociale, economico e politico ennese. Per gli organizzatori, “ci sono le voci dei cittadini, dei referenti della sanità, i ricercatori e i docenti universitari che per la prima volta discuteranno assieme delle nuove opportunità della sanità di prossimità e della telemedicina, in una provincia in cui l’età media si alza sempre di più e in cui la presenza dell’università può fare la differenza nell’integrazione tra ospedale e territorio”.

Sono previsti i saluti del presidente dell’Unikore Cataldo Salerno, di Roberta Malaguarnera, direttrice del dipartimento di Medicina e chirurgia della Kore, Adriano Schimmenti, direttore del dipartimento di Scienze dell’uomo e della società dello stesso ateneo, Maria Rosaria Aquilone, segretaria generale Fnp Cisl Sicilia, Rosolino Ricotta, segretario generale Fnp Cisl Agrigento-Caltanissetta-Enna, Carmela Petralia, segretaria generale Cisl Agrigento-Caltanissetta-Enna.

Dopo l’introduzione, affidata a Maria Belato, coordinatrice di Politiche di genere Fnp Cisl Agrigento-Caltanissetta-Enna, parleranno Emanuele Cassarà, direttore sanitario dell’Asp di Enna, Mario Zappia, commissario straordinario dell’Asp 4, Sergio Severino, docente ordinario di Sociologia generale della Kore, Paolo Scollo, coordinatore del corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Unikore, Ketty Vaccaro, responsabile Salute e welfare al Censis (istituto di ricerca Centro studi investimenti sociali) di Roma, Rosanna Laplaca, segretaria regionale Cisl Sicilia, con le conclusioni di Emilio Didonè, segretario generale nazionale Fnp Cisl.

La partecipazione è libera.