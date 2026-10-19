Enna, medaglia dell’Ordine Costantiniano al brigadiere Antonino Mazzurco

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Il brigadiere capo dei Carabinieri Antonino Mazzurco ha ricevuto sabato la Medaglia di Bronzo del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, concessa da Carlo di Borbone delle Due Sicilie, duca di Castro e capo della Real Casa.

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Il riconoscimento è legato all’attività svolta da Mazzurco all’interno dell’Ordine e, in particolare, alla donazione di derrate alimentari destinate al progetto “Briciole di Salute”, rivolto alle famiglie in difficoltà con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.

La cerimonia di consegna si è svolta a margine della celebrazione religiosa, alla presenza del commendatore Matteo Bertino, del cavaliere ufficiale Alessandro Balsamo e dei cavalieri Marco Milazzo, Elio Virone e Gioacchino Borzellino. A consegnare la medaglia sono stati Bertino e Milazzo.

I generi alimentari donati sono stati successivamente destinati alla chiesa delle Anime Sante di Enna, nell’ambito delle attività di sostegno promosse dall’Ordine. A ritirare i beni è stato il parroco don Salvatore Rindone, che ha ringraziato la delegazione per l’attività svolta sul territorio.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre portati i saluti della principessa Beatrice di Borbone e del delegato vicario Antonino di Janni. Il commendatore Bertino ha riferito anche della disponibilità del gran priore ecclesiastico, il cardinale Marcello Semeraro, a visitare la provincia di Enna.

La giornata si è conclusa con un momento di incontro tra i componenti dell’Ordine, durante il quale sono stati affrontati anche i progetti futuri destinati alle persone in difficoltà.