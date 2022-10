Enna: Mauro Lamantia e Margherita Varricchio aprono la stagione teatrale “Scrusciu”

Primo spettacolo domani, mercoledì 26 ottobre, al CineTeatro Grivi di Enna per la stagione teatrale “Scrusciu”, organizzata dall’associazione “L’Alveare”, Caracò Teatro e dello stesso CineTeatro Grivi con la direzione artistica di Alessandro Gallo. In scena alle ore 21 lo spettacolo “Bobby & Emy”, ambientato alla fine degli anni Novanta.

I protagonisti, entrambi tredicenni, si incontrano, centinaia di mucche punteggiano i campi e il sole splende sempre. Ma poi arriva l’afta epizootica che colpisce la sonnolenta città di Cotswold, nell’Inghilterra rurale, e le mucche iniziano a morire. Su questo sfondo si intreccia un colorato mix di personaggi, a tratteggiare un affresco di vite e storie che gravitano attorno ai due protagonisti. Entrambi emarginati: Bobby non riesce a sviluppare interazioni sociali, Amy si è chiusa in sé stessa dopo la morte del padre. Queste due solitudini sono destinate ad incontrarsi e quando si uniranno per aiutare un contadino nel suo lavoro, la vita in due diventerà un po’ più facile.

L’opera ha vinto nel 2019 il “The Scotsman Fringe First Awards”. Regia di Silvio Peroni, traduzione di Natalia Di Giammarco, con Mauro Lamantia e Margherita Varricchio, produzione Khora.Teatro e Compagnia Mauri Sturno. Biglietti e abbonamenti disponibili presso l’agenzia “Itinerari Viaggi” di Enna, su LiveTicket e al botteghino del CineTeatro Grivi il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 18.

“Ci scusiamo per i disagi che alcuni docenti stanno riscontrando negli acquisti dei biglietti su LiveTicket attraverso il bonus docenti – comunica l’organizzazione -. Cercheremo di risolverli già a partire dal prossimo spettacolo. Invitiamo i docenti che hanno riscontrato il problema a stampare il buono generato dall’applicazione e mostrarlo in biglietteria il giorno dello spettacolo”.