Enna, Maurizio Landini a Mulinello per incontrare i lavoratori del Consorzio Pacaed (Webuild)

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Domani, mercoledì 18 novembre, dalle ore 12 alle 14, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parteciperà all’assemblea dei lavoratori del Consorzio Pacaed (Webuild), impegnati nei lavori del raddoppio ferroviario Palermo-Catania.

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L’incontro, organizzato dalla Fillea Cgil Enna, si terrà al Campo Base di Mulinello nell’ambito delle iniziative in preparazione dello sciopero generale del 20 novembre.

Al centro dell’assemblea ci saranno le condizioni di lavoro e le principali rivendicazioni sindacali, a partire dal potere d’acquisto dei salari, dall’aumento del costo della vita, dalle pensioni e dalla sicurezza nei luoghi di lavoro.

«Lavori tutto il giorno. Ma riesci a vivere?» è la domanda che accompagna la mobilitazione della Cgil, con particolare riferimento alle difficoltà economiche dei lavoratori e delle loro famiglie.

Il sindacato richiama inoltre l’attenzione sulle condizioni del settore delle costruzioni, caratterizzato da attività fisicamente impegnative, trasferte e rischi per la salute e la sicurezza.

Lo sciopero del 20 novembre sarà incentrato sulle richieste di salari più alti, pensioni adeguate, rafforzamento della sanità pubblica, maggiore equità fiscale e investimenti per il Mezzogiorno.