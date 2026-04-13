Enna, Maurizio Gervasi nuovo rettore della Confraternita Maria SS. delle Grazie

PUBBLICITÀ

Ieri è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della Confraternita Maria SS. delle Grazie di Enna. Il nuovo Rettore è Maurizio Gervasi, affiancato dal Vice Rettore Salvatore Astorina, dal Segretario Marco Di Dio, dal Cassiere Fabio Di Maggio, dal Consigliere Mario Arena e dal Rappresentante della componente giovanile Alessandro Nicotra.

Un sentito ringraziamento la Confraternita lo rivolge al Rettore uscente Paolo Vicari, che ha scelto di non ricandidarsi per dare spazio ad altri confrati, dopo anni di impegno e dedizione al servizio della Confraternita.

“Si apre oggi una nuova fase – comunica la Confraternita – nel segno della continuità con il lavoro svolto finora, ma anche con uno sguardo rinnovato verso il futuro. La nostra Confraternita è, prima di tutto, una famiglia: un luogo di accoglienza, condivisione e crescita, fondato sui valori profondi della fede e della devozione alla Vergine Maria. Vogliamo continuare a custodire e rafforzare questo spirito, promuovendo momenti di preghiera, fraternità e partecipazione attiva. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani, affinché possano trovare nella Confraternita uno spazio autentico in cui sentirsi parte, crescere nei valori e contribuire con entusiasmo e nuove idee. Allo stesso tempo, intendiamo rafforzare il nostro impegno verso la comunità ennese, attraverso iniziative concrete di solidarietà, attività sociali e una presenza costante accanto a chi vive situazioni di difficoltà. Essere Confraternita significa anche questo: testimoniare, con gesti semplici ma significativi, la vicinanza, l’ascolto e il sostegno verso i più deboli”.

“Con spirito di servizio e senso di responsabilità – conclude la Confraternita – iniziamo questo nuovo cammino insieme, affidandoci alla protezione della Vergine Maria, certi che, uniti, potremo continuare a crescere e a essere segno vivo di fede e fraternità nella nostra comunità”.