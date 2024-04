PUBBLICITÀ

Disagi nella viabilità si stanno verificando a Enna Bassa nella giornata odierna a causa della chiusura della A19 in entrambe le direzioni, a seguito del ribaltamento questa mattina all’altezza di Enna di un autoarticolato.

Disagi anche per la momentanea chiusura di un tratto della Sp 4 nei pressi di Valguarnera per lavori urgenti in una galleria. La riapertura si prevede a breve.