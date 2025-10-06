Enna, Masterclass Botanical Experience: un viaggio sensoriale tra gin e botaniche locali

PUBBLICITÀ

Un percorso sensoriale dedicato al gin e alle botaniche siciliane. È questo il cuore della “Masterclass Botanical Experience”, in programma oggi, lunedì 6 ottobre, alle ore 19:30 presso Principato di Sicilia in Piazza Umberto I, 17 a Enna.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Nysura Distillery di Nissoria, propone un’esperienza tra divulgazione e degustazione: il dott. Dario Rinaldi, agronomo e CEO della distilleria, guiderà i partecipanti alla scoperta della storia, delle tecniche di distillazione e dei processi produttivi che caratterizzano i gin siciliani, realizzati con botaniche raccolte nei territori dell’Isola.

Alla parte introduttiva seguirà la degustazione di tre cocktail pensati per l’occasione, accompagnati da una selezione di prodotti gastronomici locali: Ginacria Sour, che unisce note agrumate e fresche di limone e arancio alle sfumature mediterranee del rosmarino e della radice di liquirizia; Hemisphaerica Tonic, dal carattere balsamico e resinoso, ottenuto dalla distillazione a freddo del ginepro dell’Etna, esaltato dall’abbinamento con acqua tonica e basilico; Capperi che Negroni!, un omaggio al Mediterraneo con Gin Capperi!, vermouth, bitter, distillato di rosmarino e pomodoro ciliegino fresco.

La partecipazione è a numero limitato e l’ingresso è possibile solo su prenotazione, contattando l’email info@sferadolcearte.it.

La serata si inserisce nel percorso avviato da Principato di Sicilia per valorizzare le eccellenze agroalimentari e le produzioni artigianali del territorio, in continuità con il progetto che unisce enogastronomia, tradizione e cultura siciliana.