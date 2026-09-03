Enna, Massimiliano Campisi nuovo dirigente dell’Istituto Comprensivo Neglia-Savarese

PUBBLICITÀ

Si è insediato il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese” di Enna. A guidare la scuola è Massimiliano Campisi.

PUBBLICITÀ

Campisi vanta una lunga esperienza nella dirigenza scolastica. Ha ricoperto per diversi anni l’incarico di dirigente dell’Istituto Comprensivo 1 Decima-Persiceto di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, occupandosi della gestione delle risorse umane e finanziarie e dell’organizzazione didattica dell’istituto.

PUBBLICITÀ

Il suo trasferimento in Sicilia era stato salutato ufficialmente anche dall’amministrazione comunale emiliana.

È stato inoltre dirigente scolastico dell’IIS “Pietro Domina” di Petralia Sottana.

Campisi ha assunto a tempo pieno anche il ruolo di supervisore di tirocinio presso l’Università degli Studi “Kore” di Enna.

Con l’attuale incarico alla “Neglia-Savarese”, il dirigente torna dunque a lavorare stabilmente nel suo contesto d’origine. In passato ha svolto anche attività di docenza e ha prestato servizio in altre realtà scolastiche del territorio, tra cui la stessa scuola oggi affidata alla sua guida e il Liceo Musicale “Napoleone Colajanni” di Enna.

L’insediamento segna quindi per Campisi un ritorno nelle scuole ennesi, questa volta alla guida di uno degli istituti comprensivi con il maggior numero di iscritti della città.