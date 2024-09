Enna: Mary Lazzara e Angelo Comito finalisti in Puglia del “Spiritosa, Festival del bere bene”

PUBBLICITÀ

Due nomi spiccano tra i protagonisti del mondo del bere di qualità: Mary Lazzara e Angelo Comito. Questi due professionisti, tra i migliori talenti emergenti della mixology siciliana e proprietari di un noto locale a Enna, sono stati selezionati tra i primi 20 partecipanti al “Spiritosa, Festival del Bere bene”, che si terrà a Corigliano D’Otranto (Le) dal 28 al 30 settembre.

L’evento, unico nel suo genere nel sud Italia, rappresenta una vetrina di prestigio per chi vuole affermarsi nel panorama del bere di qualità, attirando l’attenzione non solo degli esperti del settore, ma anche degli appassionati e curiosi.

Il fatto che Lazzara e Comito siano stati scelti tra i venti finalisti a livello nazionale non è solo un riconoscimento alla loro bravura, ma una conferma di quanto il loro talento sia stato riconosciuto all’interno di una competizione durissima. La selezione, infatti, è stata estremamente rigorosa, valutando non solo l’originalità e l’innovazione delle proposte, ma anche l’abilità tecnica, la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità di interpretare le tendenze del bere contemporaneo. Superare una selezione così complessa e competere per il primo posto al festival “Spiritosa” è un traguardo che pochi possono vantare.

Per Lazzara e Comito, questa rappresenta l’occasione di dimostrare la loro maestria e proporre cocktail innovativi che coniughino tradizione e modernità, spingendo i confini della mixology verso nuove direzioni.

“Spiritosa, Festival del bere bene” è molto più di una semplice competizione di cocktail. È il primo festival del sud Italia interamente dedicato al bere di qualità, un format unico che si distingue per l’ambizione di creare un’esperienza immersiva e multisensoriale. La location stessa, il Castello di Corigliano D’Otranto, un gioiello medievale nel cuore della Puglia, conferisce all’evento un fascino particolare, trasportando i partecipanti in un viaggio tra storia, cultura e innovazione.

Per Mary Lazzara e Angelo Comito, il festival sarà una piattaforma perfetta per presentare nuovi cocktail che promettono di stupire e affascinare. La mixology, infatti, non è solo un mestiere, ma un’arte che richiede creatività, passione e una conoscenza approfondita degli ingredienti e delle tecniche. I due finalisti avranno l’opportunità di gareggiare, spingendo la propria creatività al massimo per creare combinazioni di sapori inedite e inaspettate.

L’evento si preannuncia, quindi, ricco di emozioni, con i venti finalisti pronti a darsi battaglia per conquistare il titolo di miglior bartender del festival.

Non resta che attendere l’inizio del festival per scoprire quali creazioni innovative porteranno i due talenti siciliani e come riusciranno a incantare pubblico e giuria con la loro arte.

Noi nel frattempo incrociamo le dita e auguriamo a Mary e Angelo di ottenere tutti i riconoscimenti che, nel tempo e con il loro duro lavoro, hanno dimostrato di meritarsi.

