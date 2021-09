Enna: martedì si premiano le giovani eccellenze dello sport

Si terrà martedì alle ore 17, nella splendida cornice della Sala Proserpina di Palazzo Chiaramonte, la cerimonia dal titolo “Enna premia Enna” nel corso della quale il sindaco Maurizio Dipietro e l’assessore allo sport Dante Ferrari premieranno i giovani atleti che si sono contraddistinti nel corso dell’ultimo anno.

“Il ritorno alle attività sportive dopo il periodo terribile del lockdown – spiega l’assessore Ferrari – rappresenta senz’altro il miglior viatico per un definitivo ritorno alla normalità. Per questa ragione andiamo ancora più orgogliosi dei nostri giovani concittadini che hanno raggiunto risultati di prestigio nelle loro specialità sportive”.

“Vogliamo manifestare a questi giovani – aggiunge il sindaco Dipietro – tutto il sostegno e l’orgoglio della cittadinanza premiandoli per il loro impegno e per aver portato in alto il nome di Enna”.

Gli atleti premiati saranno Arianna Sacco (sci nautico), Thomas Palillo (judo), Daniele Spagnolo, Riccardo Dipietro e Simone Mangione (tennis tavolo).