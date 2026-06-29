Enna, martedì mercato di Piazza Europa regolare solo per gli operatori alimentari

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Il sindaco di Enna ha disposto la sospensione del mercato settimanale di Piazza Europa in programma martedì 30 giugno limitatamente agli operatori del settore non alimentare. Il mercato alimentare si svolgerà regolarmente.

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Il provvedimento si è reso necessario perché le strutture allestite per il Pizza Enna Fest 2026 – tra cui palco, forni a legna e stand – non potranno essere rimosse in tempo utile per consentire il regolare svolgimento del mercato nella sua interezza. L’ordinanza tiene conto anche dell’imminente festività di Maria Santissima della Visitazione, Patrona di Enna.

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