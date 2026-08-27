Enna, martedì la presentazione della 44ª edizione del Festival Canoro della Madonna de’ Carusi

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Si svolgerà martedì 1° settembre alle ore 18.30, presso la Sala Cerere, la presentazione della 44ª edizione del Festival Canoro della Madonna de’ Carusi, sulle origini storiche della Festa che, dal 1925 circa, ogni anno viene celebrata ad Enna la prima domenica di settembre.

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L’incontro è organizzato dalla Confraternita “Maria SS. Delle Grazie” e dal Comitato Feste della Madonna de’ Carusi. Sarà la giornalista Tiziana Tavella a presentare l’evento.

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Nel comunicato viene ricordata anche l’origine della denominazione della festa: «La festa della “Madonna de’ Carusi” è una delle più antiche, il termine “Carusi” proviene da “caruso”, erano i bambini che lavoravano nelle miniere di zolfo, in dialetto siciliano denominati i “Carusi da surfara”».

La nota richiama quindi le condizioni nelle quali lavoravano i giovani nelle miniere: «Tanti giovani “colpevoli” solo di essere nati in quel terribile periodo, con la disgrazia di avere un “corpo piccolo” utile per estrarre nel minor tempo e costo quell’oro chiamato zolfo».

Nel corso della serata sarà quindi presentata la 44ª edizione del Festival Canoro, che quest’anno prevede novità sull’organizzazione che saranno illustrate durante la serata.