È in programma per domani mattina un primo intervento di Anas per l’eliminazione di detriti e fanghiglia lungo il tratto stradale della SS192, dal chilometro 12,300 al chilometro 13,900.

L’intervento consentirà di ripristinare temporaneamente il transito utilizzando la strada consortile di Dittaino, permettendo agli automobilisti di raggiungere nuovamente la SS192 in direzione Catania e lo svincolo autostradale.