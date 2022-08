Enna: martedì “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

“E quindi uscimmo a riveder le Stelle” è il titolo dell’evento che si svolgerà al Castello di Lombardia domani, martedì 9 agosto, a partire dalle ore 20. “Dopo le visite guidate in notturna che abbiamo realizzato all’interno del Castello – dichiara la presidente della Pro Loco Gioia Pugliese – abbiamo pensato di creare un evento che possa essere accessibile a tutti, quindi senza barriere architettoniche”.

E’ stata scelta come location quella del Parco Archeologico del Castello di Lombardia, per far conoscere le nuove aree che sono state create e ripulite, come le Sette Stanze e il Museo del Mito.

I visitatori avranno la possibilità di fare una passeggiata nell’anello del Castello di Lombardia dove troveranno tre postazioni astrofisiche gestite dagli esperti del “Gruppo Astrofili Catanesi Guido Ruggeri”. Durante la passeggiata sarà possibile gustare l’”Arancino Stellare” preparato da “Il Principà”, sorseggiare un calice di “Bollicine sotto le Stelle” nell’angolo curato dalla “Tommy’s Wine”, e gustare “La Pizza più vicina alle stelle” presso la pizzeria “La Rupe”, oppure assaporare la magnifica frutta preparata per voi da “Il Mirtillo”. La serata sarà allietata dai suoni creati dagli strumenti del musicista Gaetano Fontanazza. In programma anche visite guidate del parco archeologico a cura delle guide turistiche ennesi dell’AGTE, mentre il Museo del Mito sarà aperto e visitabile gratuitamente.

“Nelle zone più pianeggianti – spiega Pugliese – daremo la possibilità di adagiarsi a terra con stuoie, plaid o teli mare per poter ammirare le ‘stelle cadenti’, complice il buio che è stato creato appositamente”.