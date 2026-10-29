Enna, Mario Termini dona dieci sculture alla città

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Dieci sculture originali in terracotta patinata, per un valore complessivo stimato di 120mila euro, entreranno a far parte del patrimonio artistico del Comune di Enna. La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Vladimiro Crisafulli, ha approvato all’unanimità la proposta di donazione presentata dallo scultore ennese Mario Termini.

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L’iniziativa nasce dalla volontà dell’artista di regalare alla propria città dieci opere riunite nel progetto “I Volti dell’Appartenenza: le mani, la terra, il cuore”, con l’obiettivo di dare vita a un terzo percorso scultoreo permanente a lui dedicato.

La proposta era stata illustrata durante un incontro avvenuto nella prima metà di agosto con l’assessore Stefania Marino e successivamente formalizzata attraverso una lettera indirizzata al sindaco e agli assessori comunali.

«Questa donazione nasce dal profondo e sincero legame che mi unisce al mio paese, un luogo che mi ha sempre accolto con calore e che ha saputo apprezzare nel tempo sia la mia produzione artistica sia la mia persona. È un regalo che desidero fare ai miei concittadini, un segno tangibile di gratitudine e di appartenenza», scrive Termini nella lettera.

Le dieci sculture, alte mediamente circa 70 centimetri, raffigurano prevalentemente volti femminili. Opere attraverso le quali l’artista intende raccontare il proprio percorso personale e il rapporto con le radici siciliane.

Nella lettera, Termini approfondisce anche il significato della propria ricerca artistica, legata ai ricordi, alla natura e al senso di appartenenza: «Scolpire, per me, non è mai stato solo dare una forma. È stato un modo per dialogare con il sole al solstizio d’estate, per guardare l’Etna e sentirmi parte di questa terra siciliana, per trasformare il dolore di un passato da dimenticare nella speranza di una imperfetta bellezza».

Con la deliberazione approvata il 26 ottobre, l’amministrazione comunale ha accolto ufficialmente la donazione, riconoscendone il valore artistico, simbolico e culturale.

Il provvedimento stabilisce che le opere saranno collocate in ambienti di rappresentanza comunale, mentre le spese necessarie per la sistemazione e l’installazione delle sculture saranno a carico del Comune.