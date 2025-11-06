Enna: Mario Incudine porta in scena al Teatro Neglia “Archimede. La solitudine di un genio”

PUBBLICITÀ

Sarà l’artista ennese Mario Incudine il protagonista dello spettacolo “Archimede. La solitudine di un genio”, di Costanza DiQuattro, in scena al Teatro Comunale “Francesco Paolo Neglia” di Enna sabato 8 novembre 2025 alle ore 21:05 (in replica dopo l’esordio della sera precedente).

Saranno in scena anche Antonio Vasta e Tommaso Garré, la regia è di Alessio Pizzech. Scene e costumi di Andrea Stanisci, assistente alla regia Tommaso Garré, musiche di Mario Incudine, eseguite dal vivo da Antonio Vasta.

Lo spettacolo è una produzione CTB – Centro Teatrale Bresciano / La Contrada – Teatro Stabile di Trieste / Teatro della Città, realizzata in collaborazione con Teatro Donnafugata e con la produzione esecutiva di A.S.C. Production Arte Spettacolo Cultura.

Siracusa, 212 a.C. Mentre la città è assediata dai romani, un soldato entra in casa di Archimede, ignaro di assistere agli ultimi istanti del grande matematico. In un monologo che diventa dialogo, il genio siracusano rivive la propria vita nel limbo che precede la morte: i dolori dell’uomo, la soddisfazione dell’inventore, la solitudine del pensatore. Tra leggende e verità, invenzioni e storia, Archimede racconta il mondo e le sue contraddizioni, diventando simbolo universale di giustizia, conoscenza e libertà di pensiero.

«Il testo di Costanza DiQuattro – scrive il regista Alessio Pizzech – è sorprendentemente attuale. In questo momento di odio e di guerra, le parole che Costanza affida ad Archimede risuonano come un monito perché la bellezza e il sapere siano i soli strumenti per dare forma a un futuro possibile. In questo lavoro di teatro/canzone sono felice di condurre Mario Incudine in quel bilico meraviglioso tra parola detta e parola cantata che dà forza a questo viaggio nell’interiorità più profonda di questo mito. Il testamento morale che Costanza DiQuattro costruisce diventa un’affermazione di valori che appartengono alla cultura classica della Terra di Sicilia. Un Archimede profetico, che dal suo piccolo angolo di mondo ci invita a scoprire l’amore come unica vera sfida da intraprendere nella vita».

Biglietti per lo spettacolo di sabato (venerdì già sold out) disponibili al seguente link: https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=620855