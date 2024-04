Enna: Mario Giannotta nuovo dirigente della Polizia Stradale

PUBBLICITÀ

E’ Mario Giannotta, 58 anni, il nuovo dirigente della Polizia Stradale di Enna, succede a Giovanni Martino chiamato a dirigere la stradale a Siracusa. Il neo dirigente, in Polizia dal 1985, ha ricevuto negli anni riconoscimenti, encomi e medaglie per il suo impegno lavorativo e due encomi solenni per avere coordinato alcune importanti operazioni di Polizia della Procura di Enna e della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta.

Laureato in studi internazionali e relazione euromediterranee all’Università Kore nel 2004 ha conseguito il master in violenza sessuale e aspetti correlati all’Università degli Studi di Palermo e il master in polizia giudiziaria all’Università degli studi di Palermo, facoltà di giurisprudenza.

Dal 2020 Giannotta è stato il vice dirigente della Stradale di Enna.