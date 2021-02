Enna: Marino interviene sulla Tari

Il capogruppo del Partito Democratico di Enna Stefania Marino si sofferma sulla questione TARI.

“Un po’ di esempi – si legge nella nota stampa giunta in redazione – Milano fa uno sconto sulla TARI pari al 60% per le attività commerciali rispetto ai periodi di chiusura causa lockdown, avvicinandoci a casa nostra, possiamo vedere come Catania applicherà uno sconto del 60% e ancora Piazza Armerina del 60%. Ed Enna? Enna applica uno sconto del 10% circa sul totale della bolletta”.

Ma non è tutto secondo la consigliera democratica.

“Alcuni cittadini – scrive – hanno ricevuto bollette doppie, altri, a causa di un cambio di residenza pagheranno la tassa rifiuti due volte in due residenze diverse, tutti (o quasi) si sono visti recapitare bollette già scadute da mesi, altri non l’hanno ancora ricevuta. Va sottolineato, inoltre, che tale agevolazione può essere richiesta, da parte del Comune, anche a carico di specifici fondi messi a disposizione dalle Regioni”.

“Sindaco e Giunta che ne pensano? La risposta – prosegue Stefania Marino – è che non si sa, sembra esserci un alone di segretezza a riguardo”.

I proprietari delle attività commerciali ennesi hanno dovuto inoltrare una lettera al sindaco Dipietro.

“Non sembrano chiedere molto – scrive la consigliera del Pd – forse stanno soltanto chiedendo che l’amministrazione adempia al proprio compito di assicurare parità di trattamento e di ottenere uno sconto più consistente rispetto ad un servizio di cui, di fatto, non hanno usufruito. Se i bilanci sono tanto positivi come si dice non dovrebbe essere uno sforzo impossibile quello di, quantomeno, adeguarsi agli sconti degli altri comuni, giusto?”.

Il PD chiede nuovamente un tavolo politico in merito ai ristori e a tutte le iniziative volte alla salvaguardia del settore produttivo.