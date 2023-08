Enna: Maria Santissima di Valverde, entrano nel vivo i festeggiamenti

PUBBLICITÀ

Entra nei tre giorni più intensi la festa in onore di Maria Santissima di Valverde a Enna. Da oggi a domenica l’antico quartiere di Valverde sarà meta continua di fedeli per omaggiare la Madonna e per partecipare alle funzioni religiose e ricreative organizzate dall’omonima Confraternita.

PUBBLICITÀ

Si comincia oggi, venerdì 25 agosto, con la celebrazione dedicata ai Giovani e la “Messa in Moto” alle ore 20. Diventato ormai un appuntamento annuale, i motociclisti e gli amanti delle due ruote si ritroveranno alle ore 18 davanti la Chiesa di Montesalvo per dare inizio ad una motopasseggiata per le vie della città e che si concluderà nel Santuario di Valverde partecipando alla celebrazione eucaristica.

La seconda parte della serata sarà all’insegna del gusto e del divertimento: a cura dell’Associazione Maestri Pasticcieri Ennesi si svolgerà la degustazione di crispelle e “pittiddi”. Dai giovani della confraternita l’organizzazione dell’evento musicale dalle ore 21,30 con lo spettacolo “Starry night”, dj set con Killoman from Enna Massive.

Sabato, vigilia di festa, gli appuntamenti iniziano al mattino. Alle 9,30 sarà celebrata la messa delle “Verginelle”, celebrazione tradizionale che ricorda la nascita del Cristianesimo ad Enna e che si è conservata anno dopo anno. Alle ore 19 sarà celebrata la messa, alle ore 20 invece i Vespri Solenni. A mezzanotte “Preghiera a Maria” salutando così l’arrivo del giorno di festa. Alle ore 21 in piazza Valverde giochi, musica e quiz con il “Joker Show”, il quiz game dell’estate tra gadget e premi, classifiche real time che richiamano tanti appassionati.

Domenica l’attesa festa. Al mattino le celebrazioni nel Santuario inizieranno dalle ore 7 e proseguiranno fino alle ore 11,45 con la messa dei Confrati e la professione dei novizi; alle 10,30 la solenne celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio alle ore 18,30 dal Santuario si snoderà la tradizionale processione del simulacro di Maria Santissima di Valverde sul fercolo dorato e preceduto dalle insegne delle confraternite cittadine, dai simulacri di San Michele e San Giuseppe e dall’effige dello Spirito Santo. Si giungerà al Duomo per la celebrazione della messa, al termine della quale la processione riprenderà per arrivare in piazza Neglia “San Tommaso”, antico limite della città. Da lì farà ritorno a Valverde, dove il simulacro sarà accolto dai giochi pirotecnici. A completare la serata lo spettacolo degli “Isteresi”, la band ennese che ritorna ad esibirsi in città.

Le celebrazioni proseguiranno da lunedì 28 ogni sera alle ore 20 per poi completarsi domenica 3 settembre quando il simulacro della Madonna sarà traslato dall’altare maggiore nella cappella votiva.

«E’ con spirito di fede e devozione che ci accostiamo al giorno di festa – è il commento di Mario Cascio, rettore della Confraternita Maria Santissima di Valverde -. L’impegno della Confratarnita nei festeggiamenti e nella loro preparazione è costante durante l’anno, ad agosto c’è il completamento di un lungo, e spesso faticoso, lavoro frutto della devozione alla Madre Celeste. Per noi è un onore poter tramandare questa ricorrenza che affonda le radici lontane nel tempo e che tramanda la nascita del Cristianesimo ad Enna. Ogni giorno vediamo nella partecipazione della città e dei fedeli le emozioni che vivono, tutta la devozione che ancora oggi conserva e tramanda la Madonna di Valverde. In noi Confrati resta vivo l’impegno di tramandarne alle future generazioni la tradizione, l’amore, la devozione e la storia».