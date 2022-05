Enna: Maria Elena Spalletta neo presidente dell’Avis comunale

Il consiglio direttivo dell’Avis comunale di Enna ha eletto ieri il suo nuovo rpesidente. A guidare l’associazione fino al 2024 sarà Maria Elena Spalletta, donatrice, volontaria dal 2011 e da anni consigliere della sezione comunale, con delega alla comunicazione e ai giovani.

“Guidare la nostra Avis – ha dichiarato – è per me un onore. Un doveroso ringraziamento va a tutto il direttivo che ha riposto in me la massima fiducia e al mio predecessore, Angelo Perri, per il notevole contributo portato alla nostra associazione. In particolare voglio ringraziare chi mi ha fatto innamorare di questa straordinaria realtà, i vice presidenti Giulia Buono e Fabio Fazzi, da loro ho imparato cosa vuol dire fare squadra ed essere AVIS”.

L’elezione del nuovo presidente coincide con un momento in cui le donazioni di sangue sono in calo ed è proprio per questo che l’associazione invita tutti i suoi soci a prenotare la donazione di sangue al 380.2195246, in modo da non far entrare il sistema sanitario in emergenza.

“La donazione periodica – sottolinea Maria Elena Spalletta – consente di garantire il corretto funzionamento di tutte le attività ordinarie del nostro ospedale e consente anche di far fronte ad eventuali emergenze. Grazie al supporto dell’autoemoteca – continua – possiamo garantire la donazione anche a coloro che durante la settimana non riescono a recarsi in ospedale e di questo, oltre ai volontari avisini, dobbiamo ringraziare il dott. Francesco Spedale, primario dell’UOC di medicina trasfusionale ed ematologia dell’Umberto I di Enna, e il dott. Angelo Contrino per la preziosa collaborazione”.

Il neo presidente e la sua squadra sono già al lavoro per l’organizzazione di diversi eventi che avranno, come sempre, l’obiettivo di sensibilizzare alla donazione del sangue. Certo del sostegno costante e indispensabile dei fantastici ragazzi della consulta giovani che, per lunedì 23 maggio, in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci, stanno organizzando una giornata dedicata alla donazione del sangue e allo sport. La manifestazione dal titolo “Capaci di ricordare”, si terrà al campetto di atletica leggera “Tino Pregadio”, grazie al patrocinio del Comune e alla collaborazione della Uisp. La mattina, dalle 8:30 alle 12:30, sarà possibile effettuare le predonazioni e le donazioni di sangue sull’autoemoteca; nel pomeriggio, a partire dalle 15:30, verranno realizzati giochi di squadra per grandi e bambini. Tutto si fermerà alle 17:57, per un minuto di silenzio in onore delle vittime della strage, alla presenza delle autorità civili e militari, per poi riprendere successivamente.

Chiunque volesse organizzare una squadra di calcio, minivolley e volleyball può contattare l’Avis.