Enna: Marco Algeri riconfermato segretario provinciale Silp Cgil

Si sono da poco chiusi a Rimini i lavori del VI congresso nazionale del sindacato di Polizia SILP CGIL per il rinnovo degli organismi statutari. Enorme soddisfazione per la segreteria provinciale ennese, presente con due delegati, per la riconferma del segretario provinciale Marco Algeri a componente del comitato direttivo nazionale.

“Siamo estremamente contenti del risultato ottenuto – ha dichiarato Algeri – perché la mia rielezione è frutto della fiducia di tante poliziotte e poliziotti ennesi che hanno riconosciuto il lavoro incessante e meticoloso svolto da questa segreteria in difesa dei diritti della categoria. I nostri interventi sul territorio – prosegue Algeri – sono stati incentrati, specie nell’ultimo biennio, ad un incessante richiesta di ripianamento dell’organico ancor oggi estremamente deficitario in tutta la provincia e alla richiesta di strutture idonee ad ospitare gli uffici di Polizia, con particolare riferimento al Commissariato di Leonforte e a quello di Piazza Armerina, che necessitano di una urgente ricollocazione”.

Pietro Colapietro succede a Daniele Tissone nella carica di segretario generale nazionale del sindacato.