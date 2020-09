Enna: manutenzione strade, lunedì sorteggio delle imprese per l’affidamento di 4 lavori

Si espleteranno lunedì alle ore 15 nella stanza del dirigente del III settore dell’ex Provincia, Giuseppe Grasso, quattro sorteggi per altrettanti affidamenti finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità provinciale. I lavori, rientranti nell’accordo quadro, sono destinati agli interventi in emergenza e sono suddivisi nei vari settori della viabilità. In modo particolare, due sono previsti per la zona nord e altrettanti per il versante Sud del territorio.

Il Libero Consorzio Comunale, al fine di garantire l’intervento tempestivo in caso di emergenza, ha inteso attingere dall’albo delle imprese di fiducia tra quelle che hanno sede nel territorio ennese.

“Nonostante la normativa attuale consenta l’affidamento diretto – spiega Grasso – l’Ente, al fine di garantire la massima trasparenza, ha preferito ricorrere al sorteggio pubblico delle imprese operanti nel territorio. Si attiva così una competizione negoziale tra le imprese sorteggiate a garanzia della trasparenza e della economicità dell’intervento”.