Enna, Manuel Cutaia eletto segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico

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L’assemblea cittadina del Partito Democratico di Enna ha eletto all’unanimità Manuel Cutaia nuovo segretario dell’Unione Comunale del partito. La riunione si è svolta ieri alla presenza dei componenti dell’assemblea, di consiglieri, amministratori, del sindaco e della deputazione.

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Prima dell’elezione, l’assemblea ha ratificato le dimissioni del segretario uscente Giuseppe Seminara e lo ha ringraziato per il lavoro svolto durante il mandato.

Cutaia, già componente della segreteria comunale, ha accettato l’incarico con l’obiettivo dichiarato di proseguire il percorso politico e organizzativo avviato negli ultimi anni e rafforzare la presenza del Partito Democratico in città.

Con la nuova segreteria, l’Unione Comunale del Pd di Enna punta inoltre a consolidare il rapporto con il territorio in vista dei prossimi appuntamenti politici a livello provinciale, regionale e nazionale.

«Ringrazio tutti per la fiducia e il sostegno che hanno voluto accordarmi – ha dichiarato Cutaia – e per avermi ritenuto meritevole di assumere questo importante incarico. È un onore raccogliere il testimone da Giuseppe Seminara, che ringrazio per il grande lavoro svolto e per l’importante eredità politica e organizzativa. Lavoreremo nel segno della continuità, valorizzando chi c’è stato finora e aprendoci a nuove energie protagoniste anche della recente vittoria amministrativa. Inizieremo subito: abbiamo davanti importanti sfide politiche e organizzative, a partire dai prossimi appuntamenti elettorali, dobbiamo lavorare a una proposta politica credibile, con l’obiettivo di costruire un partito aperto, presente e radicato nella città. La vittoria alle ultime amministrative non è un punto di arrivo, ma una responsabilità e un punto di partenza».