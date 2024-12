Enna: Manlio Dovì, al teatro la verve fantasista di un mattatore della scena

PUBBLICITÀ

L’irresistibile comicità di Manlio Dovì in una miscela esplosiva di battute taglienti, monologhi avvincenti, imitazioni esilaranti e persino performance di beatbox. Domenica 22 dicembre la verve dell’artista palermitano animerà il pubblico dello splendido Teatro Neglia di Enna con il varietà “Facce ride show”. Prodotto e distribuito da Tramp Management, lo spettacolo inaugura l’11ª edizione di “Voci di Sicilia”, rassegna organizzata da Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Enna.

Manlio Dovì porta in scena la sua vasta esperienza nel mondo del teatro, della televisione e del cinema, condensandola in “Facce ride show”. Si riderà di cuore con l’imitazione dei rumori caratterizzanti passato, presente e futuro. Ci si emozionerà quando, alla sua maniera, avrà ricordato le voci e la gestualità di quei maestri che ci hanno regalato momenti indimenticabili. E, con la loro arte immortale, continuano a farlo. Un mix di comicità esilarante declinata in canzoni, boutade, monologhi, imitazioni, beatbox, che rapirà il pubblico in settanta minuti di straordinaria performance. Quella di uno dei fantasisti più dotati del cabaret italiano.

Scritto a quattro mani con Antonio Di Stefano, il personalissimo show di Manlio Dovì è un varietà comico musicale che mette in luce tutte le sue doti di interprete, imitatore, fine dicitore e ballerino. Dalle parodie di personaggi d’attualità, e tanti altri che la televisione ha reso famosi con gli spettacoli del Bagaglino, ai monologhi satirici. Dalle imitazioni di cantanti celebri alle maschere immortali. Da Frank Sinatra a Ray Charles, da Charlot a Totò. Un caleidoscopio di volti e luci che si concentrano e si rincorrono con un ritmo che non lascia respiro.

Lo spettacolo avrà inizio ore 20.30. Organizzazione e promozione a cura di Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia.

È già aperta la campagna abbonamenti. Platea e palchi centrali: abbonamento € 100 (ridotto € 90); palchi laterali: abbonamento € 90 (ridotto € 80); galleria: abbonamento € 75 (ridotto € 65). Platea e palchi centrali: biglietto € 18 (ridotto € 16); palchi laterali: biglietto € 16 (ridotto € 14); galleria: biglietto € 14 (ridotto € 12). Biglietti disponibili presso il botteghino del teatro e nei punti vendita ad esso collegati.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 335457082 o inviare un’email a peppetruscia@gmail.com.