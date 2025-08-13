Enna: manifestazione d’interesse per tre punti ristoro durante “Cavalleria Rusticana”

Il Comune di Enna ha pubblicato un avviso per l’assegnazione in concessione d’uso di un massimo di tre aree nel piazzale delle Vettovaglie del Castello di Lombardia, in occasione dell’opera lirica “Cavalleria Rusticana” in programma domenica 17 agosto alle ore 20.00.
I punti di ristoro autorizzati potranno somministrare temporaneamente alimenti già confezionati e bevande, escluse quelle alcoliche con gradazione superiore al 5%, così come la vendita o somministrazione di prodotti in lattina, contenitori di vetro o recipienti di plastica con tappo.
Ggli interessati dovranno presentare al SUAP del Comune di Enna, esclusivamente in modalità telematica, la SCIA per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande entro le ore 12.00 di sabato 16 agosto, inviando inoltre apposita PEC all’indirizzo polizia.locale@pec.comune.enna.it. Saranno ammesse solo le prime tre manifestazioni pervenute, in base all’ordine di registrazione presso lo sportello SUAP.
L’avviso completo è disponibile sul sito istituzionale: www.comune.enna.it.