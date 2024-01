Enna: manifestazione d’interesse per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo Venova

PUBBLICITÀ

Pubblicato sul sito del Comune di Enna l’avviso per manifestazione d’interesse per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo “Venova” per cinque anni. La gestione dovrà essere finalizzata alla valorizzazione della struttura sportiva, destinandola alla varie discipline sportive ivi praticabili, prevalentemente per attività di basket e pallavolo.

PUBBLICITÀ

Possono partecipare all’avviso le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ovvero il soggetto giuridico affiliato ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Potranno partecipare alla procedura anche raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, composti dai soggetti di cui sopra, i quali godranno di titolo preferenziale nella valutazione della proposta.

L’istanza dovrà essere inoltrata entro le ore 12 del 12 febbraio 2024. Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale del Comune di Enna.