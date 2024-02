Enna: manifestazione agricoltori, possibili rallentamenti al transito veicolare in città

PUBBLICITÀ

Il Comune di Enna informa la cittadinanza che domani, giovedì 15 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 circa, si svolgerà la manifestazione a sostegno delle azioni rivendicative del comparto agricolo, che si sostanzierà in un presidio di 40 trattori che sosteranno ad Enna Bassa, presso il piazzale di via della Resistenza, dove verranno installati dei gazebo per attività di informazione tramite volantinaggio e per la degustazione di prodotti tipici.

Alle ore 11,30 circa due trattori, scortati dalle forze dell’ordine, si porteranno in Piazza Garibaldi, percorrendo la via Roma e la Via Chiaramonte. Dopo circa un’ora i due mezzi faranno ritorno al presidio di Via della Resistenza.

Durante il trasferimento da e per Enna Bassa si potrebbero verificare dei sensibili e temporanei rallentamenti del transito veicolare.