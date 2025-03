Enna: mancata attivazione del servizio di trasporto per il CSR, interrogazione dell’opposizione

PUBBLICITÀ

Un’interrogazione con risposta orale è stata presentata dai consiglieri d’opposizione Dario Cardaci, Salvatore Cappa, Giuseppe Trovato e Michele Baldi al Sindaco di Enna in merito alla mancata attivazione del servizio di trasporto per il Centro Socio Riabilitativo (CSR).

Dopo anni di attesa, grazie all’intervento dell’ASP, il CSR ha finalmente potuto avviare il seminternato, portando grande sollievo alle famiglie degli assistiti. Tuttavia, l’assenza del trasporto comunale per il centro sta creando notevoli disagi agli utenti, nonostante le richieste ufficiali inoltrate per tempo dal CSR.

I consiglieri interrogano il Sindaco per capire i motivi del ritardo e sapere se e quando verrà attivato il servizio, considerato essenziale per garantire l’accesso al centro. La questione era già stata al centro di dibattiti e polemiche politiche in passato, ma sembra che ancora non sia stata trovata una soluzione concreta.