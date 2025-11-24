Enna, mancanza d’acqua in alcune contrade: chiesto l’intervento di Prefetto e Sindaco

PUBBLICITÀ

Cresce il malcontento tra gli utenti e i proprietari agricoli delle contrade Calderai, Rossi, Mulinello, Gelsi e Berardi Giannacca, che da tempo convivono con una grave e prolungata mancanza d’acqua. Una situazione divenuta ormai insostenibile, tanto da spingere i cittadini a rivolgersi direttamente al Prefetto e al Sindaco di Enna, ai quali è stato richiesto di un intervento immediato.

PUBBLICITÀ

Nella nota, gli abitanti spiegano come la fornitura idrica, gestita dal Consorzio di Bonifica 6, risulti da settimane carente, nonostante le numerose segnalazioni già inoltrate. Una situazione che sta mettendo in difficoltà sia le famiglie residenti sia le imprese agricole e zootecniche del territorio.

PUBBLICITÀ

I cittadini ricordano che il Consorzio è per legge tenuto alla gestione, manutenzione e distribuzione delle risorse idriche nelle aree di competenza e che, nonostante gli utenti abbiano regolarmente adempiuto ai pagamenti dei contributi consortili, “non hanno ricevuto il servizio dovuto”. La mancanza d’acqua, sottolineano, sta provocando “ingenti danni alle aziende agro/zootecniche e alla qualità della vita dei residenti”.

La situazione è particolarmente critica per le aziende zootecniche, costrette – come spiegano nella lettera – “a recarsi a proprie spese presso la diga Nicoletti per prelevare l’acqua necessaria all’abbeveramento degli animali, loro principale fonte di reddito”. Una soluzione emergenziale che comporta costi aggiuntivi rilevanti e difficilmente sostenibili nel tempo.

Per questo i firmatari chiedono alle istituzioni di intervenire con urgenza presso il Consorzio di Bonifica 6 affinché la fornitura idrica venga immediatamente ripristinata. Domandano inoltre l’attivazione di verifiche ispettive e tecniche per accertare le cause della mancata distribuzione e programmare gli interventi necessari a rendere efficiente la rete. Sollecitano anche una comunicazione ufficiale e dettagliata sull’attuale situazione e sui tempi certi per la risoluzione del problema.

Nella lettera si chiede infine di valutare eventuali responsabilità per la mancata erogazione del servizio pubblico, di prendere in considerazione misure straordinarie — comprese forniture alternative temporanee — e di tutelare economicamente cittadini e agricoltori, anche “richiedendo al Consorzio forme di ristoro, esenzione o riduzione dei contributi consortili”.

I firmatari concludono domandando un “riscontro scritto e immediato”, sottolineando l’urgenza della situazione.