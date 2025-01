Enna: malumori al Teatro Neglia per gli ingressi allo spettacolo “Candele in Musica”

PUBBLICITÀ

Si sono registrati alcuni malumori ieri sera al Teatro Comunale Francesco Paolo Neglia di Enna, in occasione dello spettacolo gratuito “Candele in Musica”. Nonostante l’ingresso fosse previsto fino ad esaurimento posti, diversi cittadini hanno lamentato difficoltà nell’accedere, pur essendo arrivati con largo anticipo.

Alcuni hanno raccontato di aver atteso invano, senza riuscire ad assistere all’evento. Una situazione che ha generato malcontento e qualche polemica sulla gestione degli ingressi.

Alla luce di quanto accaduto, sarebbe opportuno considerare l’introduzione di un sistema di prenotazione per gli spettacoli gratuiti, al fine di evitare assembramenti e garantire un accesso più ordinato e sereno al pubblico.

Problemi di comunicazione sono emersi, invece, qualche giorno fa, in relazione allo spettacolo “Golden Christmas Night”, inizialmente previsto per il 28 dicembre e poi rinviato al 18 gennaio. La mancata diffusione di un’adeguata comunicazione ha lasciato alcuni spettatori ignari del rinvio, con conseguenti disagi per chi si era recato al teatro senza trovare lo spettacolo.

Filippo Occhino